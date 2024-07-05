Минтранс Подмосковья предупредил водителей о ливнях с грозой 5 июля

Сильный дождь, переходящий в ливень, местами град ожидаются в пятницу в Подмосковье. При грозе порывы ветра могут достигнуть 27 метров в секунду, возможно формирование смерчей. Минтранс региона призвал по возможности отказаться от поездок на машинах.

Если поездку отложить нельзя, нужно быть предельно внимательным за рулем, особенно в пешеходных зонах. Необходимо держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, не парковаться и не стоять у шатких конструкций и деревьев.

Пешеходов предупредили, что из-за осадков и сильного ветра видимость на дорогах снижена, поэтому следует очень внимательно переходить проезжую часть и делать это только в разрешенных местах. Нельзя оставлять детей одних на улице. По возможности, оставайтесь дома.

При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге звоните по номеру «112».

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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