Минтранс Подмосковья предупредил об ухудшении погоды вечером 19 июня

Ночью с 19 на 20 июня синоптики прогнозируют кратковременные дожди, при этом днем в четверг выпадет почти половина месячной нормы осадков. Минтранс Подмосковья предупредил о возможном смерче на юге и востоке региона.

В ведомстве призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными. Из-за сильного ветра есть угроза подтоплений, а также падения деревьев и шатких конструкций.

«Минимизируйте нахождение на улице, наденьте световозвращатели вечером», — уточнили в Минтрансе.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров. Пешеходам следует быть внимательными при переходе дорог. В случае неисправности автомобилей, ДТП или других происшествий, следует звонить по номеру 112.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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