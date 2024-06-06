Минтранс Подмосковья предупредил о возможных задержках автобусов из-за осадков

Фото: Минтранс Подмосковья

Минтранс Московской области сообщил о возможных задержках общественного транспорта из-за осадков.

В ведомстве уточнили, что на данный момент затруднено движение в Мытищах на Олимпийском проспекте, Шараповском проезде, Пироговском шоссе и прилегающих улицах. На этом фоне автобусы маршрутов № 11 и № 26 следуют с существенным отклонением от расписания. Пассажиров просят учитывать это при планировании поездок.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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