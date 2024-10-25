Минтранс Подмосковья получил еще 800 заявок на одобрение проектов по дорогам

С начала года Минтранс Подмосковья получил более 800 заявлений на согласование проектов организации дорожного движения на региональных дорогах. Свыше 400 заявок одобрили.

ПОДД включает установку временных знаков и разметки, а также помогает сохранять дороги и тротуары в хорошем состоянии, оптимизируя маршруты для крупногабаритного транспорта. Услуга доступна онлайн через портал госуслуг.

«Проект организации дорожного движения — важное условие для обеспечения безопасности водителей и пешеходов рядом с строительной площадкой. Основной задачей такого проекта является сохранение пропускной способности тротуаров и дорог, предоставление доступа к строениям, расположенным рядом, и сохранение их нормального функционирования», — отметили в ведомстве.

Услугу предоставляют в течение десяти рабочих дней. Напомним, еженедельно Минтранс проводит вебинары, разъясняя порядок подачи заявлений и документы.