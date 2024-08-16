Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до бахчевых развалов

Минтранс Московской области опубликовал список маршрутов, на которых можно добраться до развалов, где продают арбузы и дыни. В перечень вошли автобусы 30 направлений. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Так, вблизи автобусной остановки «Гольево» в Красногорске расположен арбузный развал — до него можно добраться на 16 маршрутах. В Мытищах арбузы и дыни можно купить на улице Академика Каргина у дома № 21 — туда следуют девять маршрутов общественного транспорта.

Развалы также находятся на улице Маршала Жукова у дома № 16. Доехать туда можно на маршруте № 102, № 339, № 5, № 4 и № 156.

Напомним, на маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд также можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

С полным списком маршрутов можно ознакомиться по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».