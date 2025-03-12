Минтранс Подмосковья напомнил об опасности перехода дороги перед грузовиками

Минтранс Подмосковья призвал жителей быть внимательными во время перехода проезжей части. Это особенно важно на дорогах с интенсивным движением, где могут передвигаться грузовики и фуры.

Вечером 7 марта на одной из федеральных трасс в Ликино-Дулеве погибла пожилая женщина. Она переходила проезжую часть перед грузовиком. Из-за особенностей транспорта водитель не сразу заметил пешехода.

«Мы еще раз хотим напомнить о том, что у крупногабаритного транспорта есть слепые зоны — водители ограничены в обзоре, поэтому не видят пешехода сбоку, сзади и перед кабиной», — отметил в ведомстве.

Пешеходов призвали не переходить проезжую часть перед грузовиками и не проходить рядом с таким транспортом, когда тот разворачивается.