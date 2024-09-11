Минтранс Подмосковья напомнил о штрафах за нетрезвое вождение

Во Всероссийский день трезвости Минтранс Подмосковья напомнил о недопустимости вождения в нетрезвом состоянии. В ведомстве призвали участников дорожного движения строго соблюдать ПДД и уточнили, что алкоголь замедляет реакцию и искажает восприятие.

В Московской области каждую неделю сотрудники администраций и волонтеры проводят дежурства в более чем 400 местах отдыха, а Госавтоинспекция регулярно организует рейды, направленные на предупреждение нарушений, включая нетрезвое вождение.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать опасных маневров и полностью исключить вождение под воздействием алкоголя. Также в случае, если жители Подмосковья стали свидетелями нетрезвого вождения, необходимо сообщить об этом в полицию по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8 (495) 692-70-66.

Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5–2 года. За повторное нарушение водителям грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы.

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