Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 7 мая | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 09:47 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 7 мая Медиасток.рф

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Более 799 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 7 мая. Это на 3% меньше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-7 «Волга».

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Водителей призывают быть внимательными, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

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