Минстрой Подмосковья получил 2,3 тысячи обращений от жителей в 2024 году

Министерство строительного комплекса Московской области получило более 2,3 тысячи обращений от жителей в 2024 году. В пресс-службе ведомства уточнили, что большая часть всех заявок касалась вопросов переселения из аварийного жилья и строительства соцобъектов.
В декабре Минстрой принял почти 180 обращений по переселению из аварийного жилья, 12 заявок — по возведению соцобъектов, а также 27 запросов по другим тематикам.
Ведомство направило запросы на рассмотрение профильным организациям, а заявители получили ответы в установленные сроки.
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