Минстрой Подмосковья получил 2,3 тысячи обращений от жителей в 2024 году

Министерство строительного комплекса Московской области получило более 2,3 тысячи обращений от жителей в 2024 году. В пресс-службе ведомства уточнили, что большая часть всех заявок касалась вопросов переселения из аварийного жилья и строительства соцобъектов.

В декабре Минстрой принял почти 180 обращений по переселению из аварийного жилья, 12 заявок — по возведению соцобъектов, а также 27 запросов по другим тематикам.

Ведомство направило запросы на рассмотрение профильным организациям, а заявители получили ответы в установленные сроки.