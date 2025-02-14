Минсоцразвития Подмосковья назвало редкие имена новорожденных в 2025 году

С начала года в Подмосковье появились на свет более восьми тысяч младенцев. Некоторые жители региона выбирают для новорожденных необычные имена.

Министерство социального развития региона сообщило, что двойные имена получили примерно 500 детей. Среди них: Мария Магдалина, Ева Мария, Ян-Доминик, Тео-Барс.

Некоторые родители таким образом хотят увековечить исторические события, отдать дань памяти знаменитостям или культурным особенностям, а также подчеркнуть уникальность своего ребенка.

«Чаще всего малышей называют привычными именами Аня, София, Дима и Саша, но есть современные и даже редкие необычные», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Сейчас жители Подмосковья могут зарегистрировать новорожденного прямо в роддоме. Там же оним могут оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или получить подарочный набор.