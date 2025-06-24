Минсельхозпрод Подмосковья рассказал о возможностях подработки для школьников

Подмосковные предприятия группы «Малино» организовали практику для школьников региона. Там они могут подработать во время летних каникул, помогая специалистам в области семеноводства и благоустройства.

На подработку школьников принимают согласно трудовому кодексу — с 14 лет и согласия родителей. Продолжительность смены не превышает четырех часов.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, предприятия «Озеры», «Северка» и «СПК имени Ленина» принимают ребят уже третий год подряд. Там они могут попробовать себя в сельском хозяйстве. Так, в июне на подработку устроились более 30 человек. Еще 10 находятся в резерве.

«Ребята заняты в семеноводстве, помогают в мелиорации и занимаются благоустройством территорий. Продолжать работу они готовы до начала учебного года. Реализация подобных инициатив позволяет приобрести профессиональные навыки в юном возрасте и способствует дальнейшей подготовке кадров для регионального агропрома», — отметили в министерстве.

Перед началось трудовой смены для школьников проводят курс по технике безопасности, и только после этого они приступают к работе.