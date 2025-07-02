Минсельхозпрод Подмосковья рассказал о производстве замороженных овощей

Подмосковные производители выпустили 3,7 тысячи тонн замороженных овощей и грибов за пять месяцев. Это 17,3% от всей продукции в ЦФО и 9,4% от общероссийского объема.

На прилавках подмосковных магазинов представлены замороженные брокколи, стручкова фасоль, вешенки, опята и другие продукты. Этот способ хранения позволяет сохранять полезные свойства продуктов круглый год.

С января по май в Подмосковье выпустили 3,7 тысячи тонн замороженной продукции. Ведущими компаниям в этой отрасли стали «Морозко», «ЮЖ» с брендом «И зимой и летом», а также «Русская овощная компания». Они выпускают замороженную кукурузу, овощные смеси и многое другое.