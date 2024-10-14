Минсельхоз России наградил агрофирму в Коломне за развитие животноводства

АО «Агрофирма Сосновка» в Коломне удостоено золотой медали Министерства сельского хозяйства России за достижения в племенном и товарном животноводстве. Награждение состоялось на 26-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2024».

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, «Агрофирма Сосновка» является племенным заводом по разведению голштинского крупного рогатого скота. Поголовье превышает шесть тысяч, включая 2,5 тысячи коров. Предприятие входит в пятерку лидеров Подмосковья по продуктивности, с показателем 10,5 тысячи килограммов молока на корову по итогам прошлого года.

В 2019 году компания построила современный молочный комплекс на две тысячи голов дойного стада, обеспечив условия для максимальной продуктивности животных.

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