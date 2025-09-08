Минсельхоз Подмосковья провел 14 тысяч исследований на опасную инфекцию у лошадей

Подмосковные ветеринары провели более 14 тысяч профилактических исследований на сап лошадей — опасную инфекцию не только для животных, но и для людей. По результатам случаев заболевания не выявили, сообщили в Минсельхозе МО.

Мониторинг помогает контролировать инфекции и обеспечивать безопасность животных. Это защищает сельхозтоваропроизводителей от экономических потерь и позволяет сохранить стабильную эпизоотическую обстановку. Ветеринары проверяют все категории — от племенных и спортивных до личных.

Среди симптомов сапа у лошадей могут быть повышение температуры до +41 градусов, учащенное дыхание, потеря аппетита и увеличение лимфатических узлов.

Владельцам напомнили, что в случаях массового заболевания поголовья или внезапного падежа необходимо оповестить Госветслужбу региона. Адреса и телефоны ветклиник можно найти на интерактивной карте.