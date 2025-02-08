Минсельхоз Подмосковья напомнил об обязательной маркировке воды

С 1 марта 2025 года вводится обязательный учет каждой упаковки воды. В Минсельзозе региона напомнили, что производители, импортеры, оптовики, магазины и заведения общепита должны передавать данные в систему «Честный знак» через электронный документооборот.
В ведомстве пояснили, что воду, произведенную до 28 февраля 2025 года, можно учитывать по объемам до конца срока годности. Товары, выпущенные с 1 марта, нужно регистрировать по каждой единице, а новым участникам рынка потребуется подключить электронный документооборот и сканировать коды маркировки.
Все интересующие вопросы по экземплярной прослеживаемости можно задать в «Честном сообществе» и получить ответ от представителей товарной группы.
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