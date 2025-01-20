Минсельхоз Подмосковья напомнил о важности электронной сертификации продукции

В России действует информационная система «Меркурий», основная задача которой — контроль за передвижением продукции между предприятиями. В Минсельхозе Московской области уточнили, что в системе отображается весь трек продуктов животноводства, пчеловодства, удобрений и охотничьих трофеев.
За год операторы кол-центра по вопросам ветеринарии в Подмосковье приняли свыше 2,6 тысячи обращений по вопросам регистрации в Федеральных программах «Меркурий» и «Цербер». Помимо этого, заявители хотели получить информацию об исследованиях продукции животноводства.
Напомним, получить справочную информацию можно ежедневно по телефону: 8 (495) 668-01-25.
Терапевт Ильяс Тарасов пополнил штат Можайской больницы
Представители управляющих компаний Подмосковья начнут принимать жителей в МФЦ
Россиянин попал в список заложников на обмен с ХАМАС на первом этапе
Пушков раскрыл последствия публикации подробностей об убийстве Кеннеди
Воспитывался в детдоме и сидел в тюрьме. Знакомый рассказал об убийце женщины в Москве
Польский экс-премьер пытался попасть к Трампу с помощью «Википедии»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте