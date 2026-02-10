Минсельхоз Подмосковья напомнил о правилах взаимодействия аграриев и пчеловодов

Ежегодно в России фиксируют массовую гибель пчел из-за использования пестицидов и агрохимикатов при обработке полей. Для борьбы с этим явлением с 1 марта введут новые требования при применении средств защиты растений, напомнили в региональном Минсельхозе.

Ранее сельхозпроизводители были обязаны сообщать пчеловодам о предстоящих обработках, если их пасеки находились в пределах семи километров от поля.

«Уведомление следовало направить не ранее чем за 10 не позднее чем за пять календарных дней до начала работ. В нем необходимо было указать место и сроки обработки, наименования используемых препаратов и способы их применения», — пояснили в министерстве.

Теперь в случае обработки пестицидами вследствие чрезвычайной ситуации или из-за предписания Россельхознадзора пчеловодов необходимо уведомлять не позднее, чем на сутки до начала работ.

«Своевременное информирование позволит пчеловодам заранее принять необходимые меры: временно закрыть ульи, организовать вентиляцию или, при необходимости, оперативно переместить пасеку», — отметили в ведомстве.