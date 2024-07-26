Минобразования Подмосковья проведет прямой эфир о поступлении в колледжи 30 июля
Приемная кампания в колледжи продолжается в Подмосковье. Узнать подробнее об особенностях поступления жители могут на прямой линии Минобразования 30 июля.
Как рассказали в министерстве, прямой эфир пройдет 30 июля в 12:00. Его проведет ответственный секретарь приемной комиссии колледжа «Энергия» Александр Петров.
Задать интересующий вопрос можно по ссылке, выбрав тему «Приемная кампания системы среднего профессионального образования Московской области 2024–2025».
Прямой эфир пройдет по ссылке.
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