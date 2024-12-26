Минобразования Подмосковья: 24 тыс школьников выступят на всероссийской олимпиаде

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников пройдет с 11 января по 28 февраля 2025 года на 145 площадках. В нем примут участие 24,5 тысячи школьников. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В гимназии имени Примакова состоялось установочное совещание для руководителей и сотрудников площадок ВсОШ. На встрече подвели итоги школьного и муниципального этапов, а также обсудили предстоящий региональный этап в Московской области.

В 2024 году зафиксировали рост интереса к олимпиадному движению. Так, в школьном этапе приняли участие 2,2 миллиона человек, что на 30% больше, чем в прошлом году, а в муниципальном этапе свои знания продемонстрировали свыше 360 тысяч школьников, что также показывает прирост в 10%.