Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский провел встречу с жителями Мытищ

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский ответил на вопросы жителей микрорайона Пироговский. Там состоялась встреча с представителями администрации Мытищ в выездном формате.

Чаще всего жители обращались по теме вывоза мусора и установки контейнеров. Также говорили о капитальном ремонте и коммунальных платежах. Затронули тему и социальной газификации и водоснабжения.

Формат выездной администрации прочно вошел в деятельность местного самоуправления и показал себя как эффективный способ решения простых бытовых вопросов и наболевших сложных ситуаций. В городском округе Мытищи этот формат активно поддерживается.

Любой житель городского округа может посетить выездную администрацию и задать все волнующие вопросы представителям ведомств. О дате и месте проведения следующей встречи можно узнать на официальном сайте администрации городского округа Мытищи.

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