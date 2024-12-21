Министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов стал членом исполкома РССС

Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов присоединился к исполнительному комитету Российского студенческого спортивного союза (РССС). Это произошло по итогам конференции, где был выбран новый президент РССС.

Президентом союза стал Сергей Крюков, возглавляющий Ассоциации студенческого баскетбола и студенческих спортивных клубов. Программа Крюкова предусматривает масштабное развитие студенческого спорта на следующие четыре года.

Абаренов накануне конференции подчеркивал, что необходимо вовлекать в студенческий спорт колледжи и техникумы. Он отметил, что эти учреждения обладают потенциалом в виде спортивной инфраструктуры, многочисленного студенческого контингента и квалифицированного преподавательского состава. По его мнению, создание благоприятных условий для таких образовательных организаций позволит им стать полноправными участниками спортивного сообщества.

РССС является общероссийской общественной организацией, объединяющей 64 отделения в восьми федеральных округах России. РССС был создан в 1993 году по инициативе Госкомспорта, Минобразования и Олимпийского комитета России. Союз стал правопреемником спортивного общества «Буревестник», которое с 1950 по 1980-е годы объединяло студентов и преподавателей большинства вузов страны.