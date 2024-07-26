Министр Мурашов ответил на вопросы жителей Подмосковья на личном приеме

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов провел личный прием жителей Подмосковья. Цель встречи — ответить на самые волнующие вопросы горожан, а также выслушать их пожелания.

Жителей интересовало обеспечение надлежащего состояния контейнерных площадок, подбор и вывоз мусора, правильная эксплуатация лифтов, а также планы на благоустройство дворовых территорий.

«Вопросы граждан взяты на контроль, в том числе будут рассмотрены посредством межведомственного взаимодействия», — отметил Мурашов.

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