Министр Двойных предложил улучшить механизм изъятия подмосковных сельхозземель

В Подмосковье выявили более 7,2 тысячи земельных участков, которые используются не по целевому назначению. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных в ходе парламентских слушаний депутатов Государственной Думы России.

«Существующий механизм изъятия требует усовершенствования. Необходимо запретить собственникам земельных участков, не являющимся сельхозтоваропроизводителями, передавать в ипотеку участки сельскохозяйственного назначения», — заявил Двойных.

Как пояснили в ведомстве, в Подмосковье около половины участков сельскохозяйственного назначения находится в собственности у лиц, которые не занимаются производством сельскохозяйственных товаров. При этом в ипотеку куплены до четверти таких участков.

Благодаря этому предложению земли сельхозназначения можно будет быстрее ввести в оборот.

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