Министерство ЖКХ Подмосковья провело экскурсию для студентов ГУУ

Министерство ЖКХ Московской области провело экскурсию в Доме правительства региона для студентов президентской программы подготовки управленческих кадров при Государственном университете управления. Ребятам показали, как работает Центр управления регионом и областной информационный центр.

«За квалифицированными кадрами — будущее ЖКХ, поэтому одна из наших задач — привлекать таких молодых амбициозных специалистов, способных быстро решать задачи, адаптироваться, осваивать новые технологии и примать управленческие решения. Особое внимание уделяем не только поиску кадров из вне, но и трансформации нашего учебно-курсового комбината при министерстве, который взращивает профессионалов отрасли с 1969 года», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Во время экскурсии Григорьев встретился с проректором вуза Дмитрием Брюхановым. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве — организации студенческой практики и разработке профильного учебного курса.

Один из студентов поделился впечатлениями, отметив масштаб и продуманность системы ЖКХ в Подмосковье — от мониторинга обращений жителей до контроля за работой коммунальных служб. В завершение мероприятия исполнительный директор торгового управления Сбербанка Никита Неверов выступил с презентацией о ключевых навыках современного управленца.