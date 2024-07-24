Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило сроки передачи показаний счетчиков

МосОблЕИРЦ напоминает, что сроки передачи показаний счетчиков воды и тепла могут варьироваться в зависимости от условий договоров с поставщиками ресурсов. Сверить даты можно в личном кабинете на сайте единого расчетного центра.

Абоненты МосОблЕИРЦ могут передать показания на сайте расчетного центра, в мобильном приложении, а также по телефону 8 (499) 444-01-00 или в клиентских офисах расчетного центра.

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