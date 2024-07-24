Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило сроки передачи показаний счетчиков

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Министерство ЖКХ Московской области напоминает, что жителям следует своевременно передавать показания счетчиков. Июльский период приема данных завершится 26 числа.

МосОблЕИРЦ напоминает, что сроки передачи показаний счетчиков воды и тепла могут варьироваться в зависимости от условий договоров с поставщиками ресурсов. Сверить даты можно в личном кабинете на сайте единого расчетного центра.

Абоненты МосОблЕИРЦ могут передать показания на сайте расчетного центра, в мобильном приложении, а также по телефону 8 (499) 444-01-00 или в клиентских офисах расчетного центра.

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