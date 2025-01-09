Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило сроки оплаты коммуналки в январе

Рекомендованный срок оплаты коммунальных счетов завершается в Московской области 10 января. Министерство ЖКХ региона напомнило, что проверить баланс лицевого счета и уточнить сумму коммуналки можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ.
Оплатить коммунальные услуги возможно несколькими способами. Например, в отделениях и онлайн-сервисах банков Сбер, ВТБ, МКБ, а также в клиентских офисах. Помимо этого, рассчитаться можно по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра, в платежных терминалах МосОблЕИРЦ или по электронной почте.
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