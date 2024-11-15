Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило способы передачи показаний счетчиков

В Подмосковье начался прием показаний приборов учета за ноябрь. Узнать даты для передачи показаний и проверки приборов можно в личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Передать данные можно через личный кабинет, чат-бот на сайте мособлеирц.рф, мобильное приложение, офисы расчетного центра или по телефону контактного центра: 8 (499) 444-01-00. Участники, передавшие показания через голосового помощника, могут выиграть тысячу рублей в рамках акции, которая продлится до 31 декабря.

Если абонент не передает показания счетчиков, первые три месяца оплата начисляется по среднемесячному потреблению, затем — по нормативу, который зависит от числа зарегистрированных жильцов. При отсутствии или неисправности счетчика либо истечении срока его поверки норматив может быть увеличен.