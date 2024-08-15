Министерство жилищного надзора Подмосковья напомнило правила сортировки мусора

Фото: Медиасток.рф

Культура раздельного сбора отходов, включая пластиковые крышки, активно развивается в Подмосковье. Эти небольшие, но значимые элементы могут быть переработаны во множество новых изделий.

Из пластиковых крышек создают вторичное сырье, которое используется в производстве таких товаров, как мебель, бытовая упаковка, электроизоляционные материалы, сайдинг, трубопроводы.

Существуют различные программы, посвященные сбору и переработке отходов, среди которых проект «Мегабак». Каждый желающий может принести пластиковые крышки для утилизации в точки приема, адреса которых можно найти на сайте.

«Присоединяйтесь к полезной инициативе и помогите сделать мир чище!» — подчеркнули представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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