Министерство благоустройства Подмосковья назвало самые популярные карусели

Около 7,3 тысячи человек посетили дизайнерские карусели в подмосковных парках за неделю с 25 декабря по 1 декабря. Самым популярным стал аттракцион в Сергиевом Посаде.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, карусель в Сергиевом Посаде посетили свыше 2,1 тысячи человек. Еще свыше 1,2 тысячи прокатились на аттракционе в Домодедове и 800 — в Чехове.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал заместитель председателя правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Карусели установили для разнообразия отдыха жителей и гостей региона.