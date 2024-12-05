Министерство благоустройства Подмосковья назвало самые популярные карусели

Около 7,3 тысячи человек посетили дизайнерские карусели в подмосковных парках за неделю с 25 декабря по 1 декабря. Самым популярным стал аттракцион в Сергиевом Посаде.
Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, карусель в Сергиевом Посаде посетили свыше 2,1 тысячи человек. Еще свыше 1,2 тысячи прокатились на аттракционе в Домодедове и 800 — в Чехове.
«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал заместитель председателя правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.
Карусели установили для разнообразия отдыха жителей и гостей региона.
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