Министерство благоустройства назвало самые популярные карусели недели в Подмосковье

Свыше 30 тысяч человек постеили дизайнерские карусели в парках Подмосковья за неделю. Самым популярным стал аттракцион в Ногинске, на нем прокатились более 6,1 тысячи человек.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, с 20 по 26 мая карусели региона посетили на 6,9 тысячи человек больше, чем неделей ранее. Более 6,1 тысячи человек прокатились на аттракционе в Ногинске, свыше 4,7 тысячи — в Сергиевом Посаде и 4,1 тысячи — в Коломне.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию», — отметили в министерстве.

Оформление аттракционов разработал дизайнер Денис Симачев.

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