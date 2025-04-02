Мининвест Подмосковья сообщил о реализации 100 проектов технического суверенитета

В Подмосковье активно развиваются инвестиционные проекты в сфере машиностроения и металлургии. По словам министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, в этих отраслях уже запустили более 100 инициатив. Благодаря этому в Московской области создадут около 7,5 тысячи рабочих мест.

«Сегодня в Московской области на разных стадиях реализации находится более 400 проектов техсуверенитета в различных отраслях промышленности. Наибольшее число проектов направлено на импортозамещение в сфере машиностроения и металлургии — на данный момент в регионе 109 таких проектов. Общий объем инвестиций оценивается в 98,6 миллиарда рублей», — подчеркнула Зиновьева.

Одним из таких проектов стало производство электрических систем управления для башенных кранов, которое запустит компания «САР» в Домодедове. Строительство предприятия завершится к 2026 году.

Еще один важный шаг — расширение завода автомобильных подшипников № 1, резидента ОЭЗ «Дубна». Здесь уже заработали две новые линии, что позволит выпускать около 250 тысяч отечественных автокомпонентов в год. Сейчас компания работает над созданием собственного заготовительного производства, что укрепит ее позиции на рынке.

Эти проекты не только поддерживают технологический суверенитет страны, но и создают новые возможности для рабочих и инженеров в регионе.

Напомним, подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона.