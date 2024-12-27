Мининвест Подмосковья рассказал о новом проекте для поддержки соцпредприятий

Для социальных предпринимателей запустили новый проект, направленный на поддержку в развитии их дела и расширении клиентской базы. К инициативе присоединились АНО «Национальное агентство „Мой бизнес“ при поддержке Минэкономразвития России. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

Каждому участнику программы выделят 120 тысяч бонусных рублей для продвижения на платформе «Мегамаркет». Это поможет увеличить охват аудитории и привлечь новых клиентов. Также для предпринимателей предусмотрен повышенный кешбэк в размере 15% на реализуемые товары.

В ведомстве отметили, что инициатива направлена на поддержку индивидуальных предпринимателей и компаний, которые работают над решением социально значимых задач. Помощь государства помогает масштабировать бизнес, осваивать новые рынки и усиливать влияние на социально-экономическое развитие регионов.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте маркетплейса и подтвердить статус социального предпринимателя или предоставить информацию о своей деятельности.