Мининвест Подмосковья анонсировал всероссийский конкурс по разработке игр

Конкурс «Родная игрушка» начал прием заявок, который продлится на сайте до 14 февраля 2025 года. К участию приглашают независимых авторов, производителей детских игр и творческие коллективы.

В Мининвесте Московской области отметили, что организатором всероссийского конкурса выступает общество «Знание» и «Движение первых». Участникам необходимо определиться с тематикой своей работы. На выбор предлагают следующие направления: семья и духовно-нравственные ценности, история и культура России, технологические прорывы, герои XXI века.

Конкурс направлен на стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные российские духовно-нравственные ценности. Они должны помочь детям лучше узнать свою страну и ее историю.

Лучшие разработки определят в следующих номинациях: сюжетно-образная игрушка, настольная игра, конструктор и сборная модель, техническая и технологическая игрушка, а также мультимедийный проект.