Минимущества Подмосковья проведет вебинары по земельным услугам 23 октября

Данные вебинары создают возможность для прямого общения, где специалисты подробно рассказывают о земельно-имущественных услугах и отвечают на вопросы заявителей. Отмечается, что принять участие могут как физические, так и юридические лица.

На вебинарах обсуждают такие темы, как выдачу разрешений на использование участков, размещение объектов на неразграниченных землях, выписки из реестра муниципальной собственности и другие.

Для участия в вебинаре нужно зарегистрироваться на портале госуслуг, выбрав раздел «Земля и стройка» — «Имущественные отношения».