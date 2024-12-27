Мингосуправления Подмосковья вручило благодарности IT-компаниям

Подмосковным IT-компаниям вручили благодарности от Мингосуправления за развитие отрасли. Благодаря грантовой поддержке в регион в регион привлекают крупный IT-бизнес.

«Каждая из компаний, получивших IT-грант, для нас значима. Будь то маленькая IT-компания, создающая российский аналог туристического агрегатора, или один из крупнейших маркетплейсов страны — все они — это наши Подмосковные цифровые жемчужинки», — отметил первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Благодарность за развитие отрасли вручили компаниям «Ай Пи дром», «ВымпелКом-Информационные технологии», «ДМ-Тех», «Технософт» и другим представителям отрасли.