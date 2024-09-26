Мингосуправления Подмосковья напомнило преимущества приложения «Добродел»

Мингосуправления Московской области напоминает, что все важные цифровые сервисы Подмосковья, такие как запись к врачу, вызов медиков на дом, запись в МФЦ, проверка очереди в детский сад и другие услуги, собраны в едином приложении «Добродел». В разделе «Решаем проблемы вместе» можно сообщить о проблеме, участвовать в опросах, следить за строительством объектов и стать «Народным инспектором».

Раздел «Платежи» позволяет быстро оплачивать коммунальные услуги, штрафы, налоги и госпошлины. В «Медкарте» можно просматривать амбулаторную карту, записи врачей, историю посещений и результаты исследований. Для туристов есть раздел с идеями для отдыха и календарём мероприятий по Подмосковью.

Раздел «Спорт» содержит информацию о более чем двух тысячах спортивных секций и свыше 400 спортобъектах региона. В разделе «Дома культуры» доступно свыше 12 тысяч кружков, запись на которые возможна онлайн.

Напомним, чтобы присоединиться к «Доброделу», нужно авторизоваться через ЕСИА, а скачать приложение можно по ссылке.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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