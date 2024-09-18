Мингосуправления Подмосковья напомнило об услуге для соцработников по аренде жилья

Сотрудники соцучреждений Московской области могут подать заявление на ежемесячную выплату для аренды жилья в электронном формате через региональный портал. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«Для получения услуги достаточно лишь заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При этом согласие на обработку персональных данных от совершеннолетних членов семьи, указанных в заявлении, также предоставляется в электронном формате», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, уведомление о необходимости дать такое согласие напрямую поступит им в личные кабинеты на региональном портале.

Выплата доступна для сотрудников государственных учреждений соцобслуживания, не имеющих жилья в регионе. Среди них: врачи, помощники по уходу, инструкторы по ЛФК, логопеды, психологи и младшие воспитатели. Сумма выплаты составляет 20 тысяч рублей, а если оба супруга работают в этой сфере, семья может получать 30 тысяч рублей.

Заявление подается через раздел «Соцподдержка» — «Соцпомощь» на портале госуслуг. Решение о назначении выплаты или отказ придет в личный кабинет в течение десяти рабочих дней.

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