Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-услуге по присвоению адреса

В 2025 году жители Московской области уже подали свыше 70 тысяч электронных заявлений на присвоение или аннулирование адресов. Эта услуга стала одной из самых популярных на региональном портале госуслуг .

Как пояснили в Мингосуправлении Подмосковья, заявление можно подать онлайн для любых объектов недвижимости, включая машино-места и недостроенные здания. Услуга оказывается бесплатно в течение шести рабочих дней. Аннулировать адрес необходимо при прекращении существования объекта или при отказе от кадастрового учета.

Получить услугу можно на региональном портале, а также на «Доброделе». Она доступна для физических и юридических лиц, а также предпринимателей.

«Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, указать муниципалитет и цель обращения, а после этого заполнить онлайн-форму. Отметим, перед подачей заявки следует проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке», — добавили в ведомстве.

Жители Подмосковья могут быстро и удобно получать госуслуги онлайн благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».