Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-сервисе для строительства дома

Жители Подмосковья могут онлайн получить пошаговый план строительства собственного дома. Сервисом уже воспользовались более 4,5 тысячи раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, сервис «Построй свой дом» доступен по ссылке. Он генерирует пошаговый план действий, дает советы по организации стройки, а также предоставляет ссылки на нужные услуги.

«Умный помощник подготовит персональную дорожную карту по строительству, которую можно скачать отдельным файлом», — сказали в министерстве.

Сервис доступен на главной странице регионального портала. Чтобы им воспользоваться, нужно авторизоваться с помощи ЕСИА и заполнить анкету. После это необходимо нажать на кнопку «Отправить».