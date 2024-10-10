Мингосуправления Подмосковья напомнило о сервисе для расчета дохода при оформлении соцпомощи
На региональном портале продолжается обновление электронных услуг. Теперь к функции экстренной помощи добавили умный сервис, который предварительно рассчитывает среднедушевой доход семьи. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.
«Оформить экстренную социальную помощь стало проще, теперь при подаче электронного заявления можно самостоятельно рассчитать доход семьи. Мы запустили такой цифровой сервис для удобства наших жителей», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
По ее словам, с начала года за льготой обратились свыше 33 тысяч жителей, нуждающихся в помощи. Важно помнить, если доход превышает прожиточный минимум, пользователю будет отправлено уведомление, что сократит количество отказов.
В ведомстве также напомнили, что более 40 тысяч жителей ежегодно получают эту поддержку, а в бюджете на нее заложено более 517 миллионов рублей.
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