Мингосуправления Подмосковья напомнило о сервисе для расчета дохода при оформлении соцпомощи

На региональном портале продолжается обновление электронных услуг. Теперь к функции экстренной помощи добавили умный сервис, который предварительно рассчитывает среднедушевой доход семьи. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

«Оформить экстренную социальную помощь стало проще, теперь при подаче электронного заявления можно самостоятельно рассчитать доход семьи. Мы запустили такой цифровой сервис для удобства наших жителей», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, с начала года за льготой обратились свыше 33 тысяч жителей, нуждающихся в помощи. Важно помнить, если доход превышает прожиточный минимум, пользователю будет отправлено уведомление, что сократит количество отказов.

В ведомстве также напомнили, что более 40 тысяч жителей ежегодно получают эту поддержку, а в бюджете на нее заложено более 517 миллионов рублей.

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