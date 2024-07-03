Мингосуправления Подмосковья напомнило о функции онлайн-записи в кружки и секции

В Подмосковье работает информационный онлайн-портал «Дом культуры» . С его помощью жители могут ознакомиться с событиями в культурных учреждениях региона и записаться на интересующие занятия. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

«Наш портал стал настоящим проводником для жителей Подмосковья, предоставляя доступ к самым актуальным и интересным событиям региона», — прокомментировал директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.

Портал объединяет все культурные учреждения Московской области, а на сайте представлена информация о концертах, выставках, мастер-классах и других мероприятиях. Чтобы записаться на событие, нужно лишь выбрать нужную дату и городской округ. Помимо этого, для удобства жителей региона запустили мобильное приложение «Мое Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

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