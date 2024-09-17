Минэнергетики сообщило об отключении электричества в Серебряных Прудах 18 сентября

Компания «Мособлэнерго» предупредила о плановых отключениях электричества в Серебряных Прудах 18 сентября. Это связано с проведением технических работ для повышения надежности энергоснабжения, сообщили в Минэнергетики региона.

Отключения электричества запланированы на период с 09:00 до 17:00 в поселке Дмитровский, СНТ Гришино, деревне Митякино, а также СНТ Прилучье и Прилучье-1.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8 (495) 995-00-99. Напомним, что информация о возможных аварийных отключениях доступна на сайте компании.

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