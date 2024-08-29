Минэкологии Подмосковья сообщило о начале брачного сезона у лосей

У лосей в Подмосковье начался период гона. В это время поведение животных меняется: они нередко выходят в жилые районы, парки и скверы, выбегают на дорогу, при этом сохатые могут проявлять агрессию.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов отметил, что в регионе большая популяция лосей, которая насчитывает более 14 тысяч особей. Поэтому жителям следует соблюдать меры предосторожности во время брачного периода сохатых.

Специалисты рассказали, что одним из раздражающих факторов для лосей может стать лай собак, поэтому выгуливать домашних питомцев нужно на поводке. Водителям следует усилить бдительность за рулем и снижать скорость в темное время суток, а также на участках со знаком «Дикие животные».

Самцы лосей могут драться между собой за самку и получать ранения. Если вы заметили такое животное, приближаться к нему нельзя. Лучше сообщите об этом в Систему-112, и специалисты примут меры для спасения сохатого.

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