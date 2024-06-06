Минэкологии Подмосковья выявило незаконное производство бетона в Звенигороде

Двойное нарушение природоохранного законодательства выявили инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья в Звенигороде. Сигнал в ведомство поступил от местного жителя — он пожаловался на захламление земель и незаконное производство бетона.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, специалисты обнаружили на земельном участке рядом с жилищным комплексом «Радужный» навалы строительных отходов, а также растворно-бетонный узел с подсобными помещениями для рабочих.

«При этом производственный комплекс не поставлен на учет в реестре объектов негативного воздействия, а, следовательно, не организован экологический контроль, не вносится плата за негативное воздействие», — рассказал Фирсов.

Владелец земельного участка получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ему предстоит утилизировать строительные отходы и поставить растворно-бетонный узел на учет.

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