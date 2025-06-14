Межреспубликанский конкурс профмастерства среди швей прошел в Луховицах

В конкурсе профмастерства приняли участие более 20 мастериц со всей России и республики Беларусь. Мероприятие провели на предприятии «Класс».

Предприятию «Класс» исполнилось 69 лет. Здесь производят модели бронежилетов, защитные комплекты для саперов, противоосколочные очки. Эти средства защиты носят военные, сотрудники Росгвардии, МВД, Федеральной службы охраны. Задание конкурсанткам предстояло выполнить непростое — за два часа сшить тканевый чехол для бронежилета.

Конкурс профессионального мастерства в Луховицах проходит во второй раз. Интерес к соревнованию среди швей растет. В этот раз своих мастериц представили 11 предприятий.