Межреспубликанский конкурс профмастерства среди швей прошел в Луховицах
В конкурсе профмастерства приняли участие более 20 мастериц со всей России и республики Беларусь. Мероприятие провели на предприятии «Класс».
Предприятию «Класс» исполнилось 69 лет. Здесь производят модели бронежилетов, защитные комплекты для саперов, противоосколочные очки. Эти средства защиты носят военные, сотрудники Росгвардии, МВД, Федеральной службы охраны. Задание конкурсанткам предстояло выполнить непростое — за два часа сшить тканевый чехол для бронежилета.
Конкурс профессионального мастерства в Луховицах проходит во второй раз. Интерес к соревнованию среди швей растет. В этот раз своих мастериц представили 11 предприятий.
«Мы говорим здесь про специальную одежду, которая относится к специальной военной операции, поэтому такие конкурсы по-особенному важны и актуальны. Количество конкурсантов растет, статус мероприятия растет», — сказал глава муниципального округа Луховицы Сергей Тимохин.
Эксперты оценивали качество работ по нескольким пунктам. Лучший чехол сшила Татьяна Капущенок из Беларуси. Все получили памятные подарки. Изделия станут частью госконтракта. В прошлом году предприятие изготовило 60 тысяч единиц только бронежилетов.