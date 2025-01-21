Межрегиональный турнир по карате прошел в Подмосковье

Межрегиональный турнир по карате прошел в Щелкове 18 января. В нем приняли участие 570 спортсменов из пяти регионов России.

Как рассказали в региональном Минспорте, участниками открытого новогоднего первенства стали представители Москвы, Владимирское, Московской, Тульской и Ярославской областей.

Больше всего наград получили спортсмены из Щелкова, Химок, Лобни, Воскресенска и Москвы.

Турнир прошел в 70 соревновательных категориях на базе УСК «Подмосковье» в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».