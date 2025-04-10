Межрегиональный фестиваль школьных музеев прошел в Одинцове

Межрегиональный фестиваль школьных музеев «Единство разностей» прошел в Одинцове. Здесь собрались участники более чем из 20 школ.

Фестиваль продемонстрировал культурное разнообразие России через экспозиции, народные игры, танцы и дегустацию национальных блюд.

Руководитель школьного музея «Журавли», Людмила Соловьева, провела мастер-класс по росписи Архангельских пряников, а Анастасия Кирилова представила выставку детских работ в стиле Мезенской росписи. Учитель Алексей организовал интерактивную выставку о культуре казаков под названием «История и культура казаков. Рождение Донской казачьей нагайки». Побывав на выставке, посетители смогли лучше понять культуру и уклад жизни этого народа.

Стоит отметить, что фестиваль стал отличной площадкой для обмена опытом и культурным наследием, подарив участникам незабываемые впечатления.