Международный конкурс вокального искусства пройдет в Истре | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 11:59 Международный конкурс вокального искусства пройдет в Истре Музей «Новый Иерусалим»

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В музее «Новый Иерусалим» пройдет международный конкурс-фестиваль вокального искусства, подготовленный совместно с Фондом развития и содействия творческой молодежи Ларисы Рудаковой. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Подать заявку на конкурс можно до 28 апреля, а очные испытания начнутся 10 и 11 мая. 12 мая на сцене музея пройдет гала-концерт и награждение победителей.

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Участниками могут стать артисты от семи до 32 лет. Продемонстрировать свои таланты можно как сольно, так и в составе ансамблей и хоров.

Почетным президентом конкурса является заслуженная артистка России и Польши, солистка Большого театра Лариса Рудакова.

С подробностями конкурса-фестиваля можно ознакомиться на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Сейчас там много майских событий.

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