Международный форум по туризму прошел в Химках

Более 100 специалистов приняли участие в форуме «Туризм: наука и образование» в Химках. На мероприятии обсудили решение кадрового вопроса в сфере.

Мероприятие провели в Российской международной академии туризма. Участниками стали преподаватели и студенты, а также представители туристических компаний и государственных структур. География гостей форума — не только регионы России, но и Индия, Филиппины и Белоруссия.

Они обсудили, какой должна быть подготовка специалистов для сферы туризма и гостеприимства, а также поговорили об идеях развития гастрономического туризма и правовой поддержке.

Российская международная академия туризма является ведущим профильным вузом. Она работает более 55 лет. Ее выпускники — а это уже более 50 тысяч человек — руководят крупными отелями и туристическими компаниями.