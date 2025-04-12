Международный форум по туризму прошел в Химках
Более 100 специалистов приняли участие в форуме «Туризм: наука и образование» в Химках. На мероприятии обсудили решение кадрового вопроса в сфере.
Мероприятие провели в Российской международной академии туризма. Участниками стали преподаватели и студенты, а также представители туристических компаний и государственных структур. География гостей форума — не только регионы России, но и Индия, Филиппины и Белоруссия.
Они обсудили, какой должна быть подготовка специалистов для сферы туризма и гостеприимства, а также поговорили об идеях развития гастрономического туризма и правовой поддержке.
Российская международная академия туризма является ведущим профильным вузом. Она работает более 55 лет. Ее выпускники — а это уже более 50 тысяч человек — руководят крупными отелями и туристическими компаниями.