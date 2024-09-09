Международный форум особых экономических зон пройдет в Дубне в октябре

Международный форум особых экономических зон пройдет в Дубне с 3 по 4 октября. В нем примут участие около 400 гостей более чем из 25 стран, в том числе из Белоруссии, Ирана, Узбекистана и ОАЭ.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, форум состоится во второй раз. В программу включат пленарное заседание о развитии и перспективах особых экономических зон, тематические сессии, круглые столы, международный конгресс и другие мероприятия.

«Это площадка для обсуждения и выработки подходов к развитию особых экономических зон, привлечению инвестиций, созданию точек роста и отраслевых кластеров. Форум является местом для диалога между властью и бизнесом, а также обмена международным опытом по организации работы зон со специальными экономическими статусами и инфраструктурных объектов», — рассказала заместитель председателя правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

На форуме обсудят развитие предприятий на территории ОЭЗ, создание центров промышленной медицины, университетских кампусов и социальных объектов. На площадке также проведут выставку инвестпроектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».